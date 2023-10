Ballot Positions Chosen for Nov. 7 Municipal Election

Director of Elections Danielle Pietrantonio held a Drawing By Lot event last Thursday at City Hall to determine the ballot positions for the City Council and School Committee races in the Nov. 7, 2023 municipal election.

NAME ADDRESS Michael K. Marchese 91 Elsie St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Katy L. Rogers 78 Englewood Ave Irene Cardillo 25 Rosedale Ave Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Stephanie V. Smith 15 Mansfield St. #2 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Maria R. Bussell 8 Freeman Ave John F. Hanlon 173 Main St. #1 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion AngelMarie Antionette DiNunzio 16 Hampshire St. #1 David LaRosa Senatillaka 368 Main St. Guerline Alcy 77 Walnut St. Joseph Pierotti, Jr. 18 Belmont Park CITY COUNCIL WARD 1 Kenneth P. Giannelli 181 Bow St. Wayne A. Matewsky 86 Lewis St. #2 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion CITY COUNCIL WARD 2 Joetta Yutkins 84 Garland St. Stephanie Martins 59 Lexington St. #1 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion CITY COUNCIL WARD 3 Darren M. Costa 143 Elm St. Anthony N. DiPierro 251 Elm St. CITY COUNCIL WARD 4 Holly D. Garcia 688 Broadway #1 Jimmy Tri Le 41 Westover St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion CITY COUNCIL WARD 5 Vivian T. Nguyen 75 Linden St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Robert J. Van Campen 14 Harley Ave. CITY COUNCIL WARD 6 Alfred John Lattanzi 57 Peirce Ave #2 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Peter Pietrantonio 11 Winthrop St. SCHOOL COMMITTEE AT-LARGE Kristin N. Bairos 17 Baldwin Ave. #2 Farah Costa 143 Elm St. Joseph A. LaMonica 14 Lawrence St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Samantha M. Hurley 15 Franklin St. Cynthia E. Sarnie 30 Forest Ave. #2 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Samantha Lambert 20 Peirce Ave. #1 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion SCHOOL COMMITTEE WARD 1 Millie J. Cardello 27 Ferry St. #1 Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Margaret A. Cornelio 43 Luke Rd. #2 SCHOOL COMMITTEE WARD 2 Jason Marcus 133 Dartmouth St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion Joanna Garren 113 Chestnut St. #1 SCHOOL COMMITTEE WARD 3 Jeanne M. Cristiano 53 Abbott Ave. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion SCHOOL COMMITTEE WARD 4 James A. Mastrocola 56 Preston St. Robin M. Babcock 56 Sammet St. SCHOOL COMMITTEE WARD 5 Marcony Almeida Barros 105 Bradford St. Candidate for re-election/candidato a la reeleccion SCHOOL COMMITTEE WARD 6 Thomas E. Abruzzese 18 Peirce Ave. #2 Joseph A. D’Onofrio 50 Kelvin St. #2