National Grid Offers Savings Initiative

National Grid is proud to serve a diverse community of Massachusetts residents and provide bill help solutions during challenging economic times. Through the company’s Winter Customer Savings Initiative, nearly 60,000 customers have enrolled in the company’s discount program, which provides eligible customers with 25-32 percent savings on their utility bills. An additional 12,000 customers have signed up for bill management programs since the program was launched in September 2022.

Spanish and Chinese speaking customers can now find the resources they need in their favored language through the Winter Customer Saving Initiative web page at ngrid.com/heretohelp.

National Grid remains committed to providing customers a variety of energy-saving tips and billing options to help offset the increases in this winter’s energy prices. Customers in need of billing assistance or additional support can visit ngrid.com/heretohelp to learn more.

National Grid se enorgullece de prestar servicio a una comunidad diversa de residentes de Massachusetts y brindar soluciones de ayuda con las facturas durante tiempos difíciles a nivel económico. A través de la iniciativa de ahorro para clientes durante el invierno de la empresa, casi 60 000 clientes se han inscrito en el programa de descuento de la empresa, que ofrece a los clientes elegibles un ahorro del 25 al 32 % en sus facturas de servicios públicos. Otros 12 000 clientes se han inscrito en programas de gestión de facturas desde que el programa se puso en marcha en septiembre de 2022.

Los clientes que hablan español y chino ahora pueden encontrar los recursos que necesitan en su idioma favorito a través de la página web de la iniciativa de ahorro para clientes durante el invierno en ngrid.com/heretohelp.

National Grid mantiene su compromiso de proporcionar a los clientes una variedad de consejos para ahorrar energía y opciones de facturación para ayudar a compensar los aumentos en los precios de la energía de este invierno. Los clientes que necesitan asistencia con la facturación o ayuda adicional pueden visitar ngrid.com/heretohelp para obtener más información.